Veröffentlicht am 31. Juli 2019 von wwa

RETTERSEN – Dorffest in Rettersen – Das Örtchen Rettersen an der B 8 zwischen Weyerbusch und Kircheib veranstaltet am Samstag und Sonntag, 10. und 11. August 2019, wieder sein traditionelles Dorffest am Dorfgemeinschaftshaus. Der Samstag beginnt um 18:30 Uhr mit dem Open Air. DJ Ohrwurm legt auf. Der Sonntag nimmt um 11:00 Uhr mit dem Gottesdienst im Dorfgemeinschaftshaus fahrt auf. Der Frühschoppen mit DJ Ohrwurm schließt sich unmittelbar danach an. Nach dem Mittag, gegen 13:00 gibt es unterhaltsame Spiele für Kinder, unter anderem auch mit Soft- und Laserschießen für Kid`s ab sechs Jahre. Der Schützenverein Marenbach begleitet dieses Schießen. Ab 15:00 Uhr ist der Nachmittag mit Kaffee und Kuchen angesagt, mit Unterhaltungsmusik, Blasmusik vom Bläser Chor Schöneberg 1899 e.V. Gegen 16:00 Uhr wird der Luftballon-Wettbewerb für die Kinder gestartet. Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt! Gastgeber ist die Ortsgemeinde Rettersen.