Veröffentlicht am 13. Juli 2019 von wwa

SELTERS – Festnahme eines Intensivtäters nach gefährlicher Körperverletzung – Am Freitagnachmittag, 12. Juli 2019 um 17:42 Uhr kam es in Selters in der Bahnhofstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen zwei streitenden Männern, in deren Verlauf der 45jährige Beschuldigte auf seinen 33jährigen Kontrahenten bis hin zur Bewusstlosigkeit einschlug und -trat. Mehrere Passanten wollten dem Geschädigten noch helfen, konnten sich aber gegen den stämmigen Gewalttäter nicht wehren. Die sofort alarmierte Polizei konnte den zu Fuß flüchtenden Beschuldigten in der Nähe des Tatorts festnehmen. Er stand mit 1,51 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss.

Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Beschuldigte dem Gewahrsam der PI Montabaur zugeführt. Da er in Deutschland ohne festen Wohnsitz und innerhalb weniger Monate bereits erheblich polizeilich in Erscheinung getreten ist, ordnete der zuständige Richter die Untersuchungshaft an und der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der Geschädigte wurde vor Ort nach notärztlicher Behandlung mit multiplen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Quelle: Polizei