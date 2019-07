Veröffentlicht am 13. Juli 2019 von wwa

RENNEROD – Trunkenheitsfahrt in Rennerod – Fahrerlaubnis parkt bei der Polizei – Am Freitagabend, 12. Juli 2019, gegen 23:45 Uhr, wurde in Rennerod ein Personenkraftwagen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei fiel bei dem 24jährigen Fahrer aus der Verbandsgemeinde Rennerod starker Alkoholgeruch auf. Bei dem angebotenen Atemalkoholtest kam ein Wert heraus, der die Entnahme einer Blutprobe und die sofortige Sicherstellung des Führerscheines des jungen Mannes nach sich zog. Er wird einige Zeit kein Auto mehr fahren dürfen. Quelle: Polizei