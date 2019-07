Veröffentlicht am 13. Juli 2019 von wwa

NEITERSEN – Familienwandertag ALFONE rund um Altenkirchen – Am Wochenende hatte die Chorgemeinschaft ALFONE seine Sänger mit ihren Familien zum Wandertag rund um Altenkirchen eingeladen. 25 Personen waren der Einladung gefolgt und man traf sich um 14.00 Uhr auf dem Marktplatz in Altenkirchen. Hier erwartete sie der Stadtführer Günter Imhäuser. In seinem zweistündigen Rundgang durch Altenkirchen zeigte er Ecken, die manch einer der Sänger noch nicht gesehen hatte. Hierzu wusste er an so manchen Stellen lustige Anekdoten aus der Vergangenheit zu erzählen.

Zum Bau der Stadthalle, von zwei Schützenvereinen in Altenkirchen, der Reeperbahn und vieles mehr. Einige Anekdoten konnte auch der Sänger Uli Wetzel, ein AK-Urgestein, zur Stadtgeschichte von Altenkirchen beitragen. Neben Kurzgeschichten hörten sie auch viel Historisches, wie die Geschichte des Schlosses, von dessen Namen der Schlossplatz herkommt. Nach der Stadtführung wanderten die Sänger mit Familien nach Neitersen zum Tennishaus, wo die Freunde der Tennisabteilung des WSN die Bewirtung mit Getränken und Grillgut übernahmen.