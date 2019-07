Veröffentlicht am 13. Juli 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Das Team im Haus Felsenkeller stellt das Bildungsprogramm für die zweite Jahreshälfte vor – Ab Donnerstag, 01. August starten neue und altbekannte Kurse. Mitten in bewegten Zeiten voller politischer und gesellschaftlicher Veränderungen wie sie aktuell in Gange sind, fällt es vielen Menschen schwer, den Blick über das Bekannte oder gar Negative hinaus zu erstrecken. Wahlen über Wahlen reihten sich in diesem Jahr an einander; für die Politik der Region aber auch für ganz Europa sind wichtige Entscheidungen bereits gefällt und weitere Veränderungen auf dem Weg.

Wie soll der Bürger dabei die Nerven und den Überblick behalten? Wie ist es möglich, ein positiver und ausgeglichener Mensch zu bleiben? Das sind Fragen, die sich das Haus Felsenkeller seit jeher stellt und an denen immer wieder gearbeitet wird. Genaue Antworten kann das Team natürlich nicht geben und das wäre sicherlich auch nicht sinnvoll. Aber es gibt immer Möglichkeiten, sich zu orientieren, den eigenen Weg zu finden, zu überprüfen, neu zu definieren oder wieder zu finden. Bei all dem helfen neue Erfahrungen und Begegnungen. Diesem Gedanken verpflichtet sich das Bildungsprogramm im Haus Felsenkeller. Bekannte Formate werden fortgeführt, neue Themen und Inhalte kommen hinzu.

Immer auf dem Weg: Die eigenen Fähigkeiten stärken, mit den Eindrücken und Anforderungen unserer Zeit umgehen lernen, neue Blickwinkel einnehmen und persönlich wachsen. Das könnte das Motto für den Rest des Jahres werden.

Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.

Es wird um eine Anmeldung mind. 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn gebeten!