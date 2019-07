Veröffentlicht am 12. Juli 2019 von wwa

GÜLLESHEIM – Peter Humberg lenkt, gemeinsam mit den Beigeordneten Gid Huber, Anja Schug und Mathias Runkel die Geschicke der Gemeinde Güllesheim – In der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderates Güllesheim im Dorfgemeinschaftshaus wurde der frühere Ortsbürgermeister Markus Schmidt aus seinem Amt verabschiedet und sein Nachfolger Peter Humberg als neuer Ortsbürgermeister verpflichtet. Peter Humberg dankte seinem Vorgänger und überreichte ihm ein Präsent. Als Vertreter der Verbandsgemeinde Flammersfeld gratulierte Beigeordneter Rolf Schmidt-Markoski dem neuen Ortsbürgermeister zur Amtsübernahme und sicherte ihm die Unterstützung der Verwaltung zu. Dabei wies der Verbandsgemeinde-Beigeordnete auch auf die besondere Bedeutung der Ortsgemeinde Güllesheim innerhalb der Verbandsgemeinde hin, die aus den Standorten der verbandsgemeindeeigenen Einrichtungen wie Raiffeisenhalle, Sportanlage und auch der in Güllesheim geplanten neuen Kindertagesstätte resultieren würde.

Markus Schmidt verabschiedet: Vor Eintritt in die Tagesordnung hatte sich bereits Markus Schmidt bei den bisherigen Ratsmitgliedern für die Zusammenarbeit in der letzten Legislaturperiode bedankt. Dem neuen Ortsgemeinderat wünschte er für die neue Legislaturperiode viel Erfolg und er wies darauf hin, dass bei der Ratsarbeit das Wohl der Ortsgemeinde im Vordergrund steht. Verbandsgemeinde-Beigeordneter Rolf Schmidt-Markoski dankte Markus Schmidt für die gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung und stellte heraus, dass Güllesheim in den letzten fünf Jahren nicht „stehen“ geblieben sei.

Markus Schmidt nahm neben der Amtseinführung seines Nachfolgers auch die Verpflichtung folgender Ratsmitglieder vor: Margit Huber, Matthias Runkel, Friedhelm Baumgarten, Anja Schug, Christina Meffert, Heike Schlechtendahl-Fröhlich, Thorsten Schmuck, Fabian Christiansen, Frank Scholz, Peter Schmidt und Hans-Joachim Stockhausen. Ratsmitglied Werner Meffert war nicht anwesend und er wird daher in der nächsten Ratssitzung verpflichtet.

Wahl der Beigeordneten: Zum Ersten Beigeordneten wurden Anja Schug, Margit Huber, Christina Meffert und Friedhelm Baumgarten vorgeschlagen. Die geheime Abstimmung durch Stimmzettel erfolgte mit zwei Stimmen für Anja Schug, acht Stimmen für Margit Huber, keiner Stimme für Christina Meffert und einer Stimme für Friedhelm Baumgarten. Damit wurde Margit Huber zur Ersten Beigeordneten gewählt.

Zum weiteren (2.) Beigeordneten wurden Anja Schug und Werner Meffert vorgeschlagen. Die geheime Abstimmung durch Stimmzettel erfolgte mit acht Stimmen für Anja Schug und drei Stimmen für Werner Meffert. Damit wurde Anja Schug zur weiteren (2.) Beigeordneten gewählt. Zum weiteren (3.) Beigeordneten wurden Matthias Runkel, Peter Schmidt und Friedhelm Baumgarten vorgeschlagen. Die geheime Abstimmung durch Stimmzettel erfolgte mit acht Stimmen für Matthias Runkel, zwei Stimmen für Peter Schmidt und einer Stimme für Friedhelm Baumgarten. Damit wurde Matthias Runkel zum weiteren (3.) Beigeordneten gewählt.

Fachlich begleitet wurden die Wahlen durch den stellvertretenden Büroleiter der Verbandsgemeindeverwaltung Flammersfeld, Ralf Weingarten. Ortsbürgermeister Peter Humberg ernannte die drei Beigeordneten durch Ausfertigung und Aushändigung der Ernennungsurkunde.

Unter dem Punkt Verschiedenes informierte Ortsbürgermeister Peter Humberg, dass kurzfristig eine Besprechung mit dem Ortsgemeinderat hinsichtlich der Gestaltung des diesjährigen Kapellenfestes stattfinden soll. Die Erste Beigeordnete Gid Huber kündigte für die nächste Sitzung folgende Anträge zur Tagesordnung an: Durchführung einer Einwohnerfragestunde gemäß § 16a GemO als TOP 1 jeder Ortsgemeinderatssitzung; Aufnahme des Tagesordnungspunktes „Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung des Ortsgemeinderates“ auf jede Sitzung sowie Änderung des Tagesordnungspunktes „Verschiedenes“ in „Mitteilungen und Anfragen“ sowohl im öffentlichen als auch im nichtöffentlichen Teil. Fotos: OG Güllesheim

Foto: Sie lenken die Geschicke der Gemeinde Güllesheim. (v.l.): Beigeordnete Anja Schug, Ortsbürgermeister Peter Humberg, Erste Beigeordnete Gid Huber und Beigeordneter Matthias Runkel.