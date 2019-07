Veröffentlicht am 12. Juli 2019 von wwa

OBERLAHR – Verkehrsunfall auf der K 1 bei Oberlahr – zwei Personen verletztAm Donnerstagmittag, 11. Juli 2019 ereignete sich gegen 13:18 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K1 zwischen Oberlahr und Niedersteinebach. Eine 37jährige Autofahrerin aus der Verbandsgemeinde Flammersfeld befuhr mit ihrem PKW die K1 aus Fahrtrichtung Oberlahr kommend in Richtung Niedersteinebach. In einer Linkskurve verlor sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte seitlich auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidiert sie mit einem entgegenkommen PKW. Die Strecke musste kurzzeitig gesperrt werden. Sowohl der entgegenkommende 79jährige Autofahrer als auch die Frau wurden durch den Aufprall verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser bracht. Die Fahrzeuge der Beteiligten waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Quelle: Polizei – Fotos: FFW Oberlahr