12. Juli 2019

BUCHHOLZ – Schlägerei auf Pfingstfest – Polizei sucht Zeugen – Auf dem Pfingstfest in Buchholz ist es von Pfingstsonntag, 09. auf Pfingstmontag, 10. Juni 2019 zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurde eine männliche Person mit einem Schlag ins Gesicht verletzt, als dieser einer zweiten Person zur Hilfe kommen wollte. Der Mann erlitt dabei eine blutige Wunde im Bereich der Stirn. Bei Eintreffen der Polizei war der Mann nicht mehr vor Ort, so dass dessen Identität nicht festgestellt werden konnte. Der Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei