Veröffentlicht am 12. Juli 2019 von wwa

KRUNKEL – Sachbeschädigung an Bankgruppe – Im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag, 10. bis 11. Juli, zwischen 18:00 und 09:00 Uhr wurde durch unbekannte Täter versucht, eine Bankgruppe an einem asphaltierten Feldweg, zwischen der Kreisstraße 2 und der Hohlstraße herauszureißen. Hierbei wurde eine Sitzbank aus dem Fundament gebrochen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Telefon: 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei