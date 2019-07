Veröffentlicht am 12. Juli 2019 von wwa

HACHENBURG – Diebstahl eines Segelbootes mit Trailer in Hachenburg – Unbekannte entwendeten am Mittwoch, 10. Juli 2019, ein Segelboot (4,50 Meter lang, Marke Ascana, Deck weiß, Rumpf blau), das auf einem nicht zugelassenen einachsigen Anhänger unter einem Carport in der Koblenzer Straße in Hachenburg stand. Quelle: Polizei