ALTENKIRCHEN – Caritas richtet Kleiderladen ein – Anfang August wird der neue Laden der Caritas in der Fußgängerzone eröffnet. Sehr gut erhaltene Kleidung und vieles mehr ist dann dort für kleines Geld zu haben. Was bisher auf viel zu engem Raum in der stets stark frequentierten Kleiderkammer des Caritas Hauses bereitgestellt wurde, erhält nun in neuem Ambiente eine ansprechende Präsentation.

Zuvor aber werden viele freiwillig helfende Hände gebraucht, die die passende Kollektion zusammenstellen, aus dem Vorhandenen auswählen, ein- und auspacken, und in die neuen Regale einsortieren. Schließlich braucht der neue Laden neben den beiden seit Jahren mit großem Engagement tätigen Ehrenamtlichen weitere Helferinnen und Helfer, die am Verkauf der Textilien und Kontakt mit den Kunden Freude finden können. Nur so sind bedarfsgerechte Öffnungszeiten zu ermöglichen. Frau Abts, Leiterin des Caritasverbandes Altenkirchen, informiert Interessierte gerne unter Telefon: 2056.