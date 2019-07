Veröffentlicht am 11. Juli 2019 von wwa

HORNBACH – Artilleriegranate gefunden – Eine, nach erster Einschätzung, französische Artilleriegranate, Sprenggranate, circa 60 Zentimeter lang, Kaliber 155 mm, wurde am Mittwoch, 10. Juli 2019 gegen 13:00 Uhr, beim Pflügen eines Feldes in der Verlängerung der Turnhallstraße freigelegt. Der Kampfmittelräumdienst der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion transportierte die scharfe Granate ab, da aufgrund des Zustands des Blindgängers keine Sofortmaßnahmen vor Ort erforderlich waren. Durch die relativ große Entfernung zur Ortslage, circa 600 Meter, hatte keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden. Eine Absperrung musste nicht eingerichtet werden, da die Bergung der Granate keine Außenwirkung hatte und die Polizei in Absprache mit der Verbandsgemeindeverwaltung den Bereich mit zwei Streifenwagenbesatzungen überwachte. Quelle: Polizei