Veröffentlicht am 12. Juli 2019 von wwa

BONN – Geschwindigkeitskontrollen im Raum Bonn – Die Bonner Polizei führt im Zeitraum 15. bis 19. Juli 2019 an folgenden Plätzen Geschwindigkeitskontrollen durch:

Montag, 15. Juli 2019: in Beuel auf der Maarstraße, in Pützchen auf der Pützchens Chaussee, in Bornheim auf der L 281 und in Ittenbach auf der L 331;

Dienstag, 16. Juli 2019: in Stieldorf auf der Dissenbachtalstraße, in Heisterbacherrott auf der L 268, in Impekoven auf der B 56 und in Bonn auf der Adenauer Allee;

Mittwoch, 17. Juli 2019: in Meckenheim auf der L 261, in Oberpleis auf der L 268, in Rösberg auf der Metternicher Straße und in Kessenich auf der Markusstraße;

Donnerstag, 18. Juli 2019: in Bad Honnef auf der Rottbitzer Straße, in Sechtem auf der Bahnhofstraße, in Bonn auf der Reuterstraße und in Ippendorf auf dem Gudenauer Weg;

Freitag, 19. Juli 2019: in Stieldorf auf der Oelinghovener Straße, in Mehlem auf der Mainzer Straße, in Bad Godesberg auf der Gotenstraße und in Bonn auf der Koblenzer Straße.

Darüber hinaus können kurzfristige Kontrollen im gesamten Kreis- und Stadtgebiet erfolgen. Quelle: Polizei