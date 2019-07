Veröffentlicht am 11. Juli 2019 von wwa

A K U T U E L L – ROTT – Fahrzeugbrand auf der K 8, Hauptstraße zwischen Rott und Eichen – Kurz nach 13:15 Uhr am Donnerstagmittag, 11. Juli 2019, wurde die Feuerwehr Flammersfeld durch die Leitstelle Montabaur zu einen Fahrzeugbrand auf der K 8 zwischen den Ortschaften Rott und Eichen gerufen. Als die Feuerwehr Flammersfeld eintraf stand das Fahrzeug, ein Kastenwagen, in Vollbrand. Die Fahrerin des Fahrzeuges hatte sich noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten können. Sie erlitt jedoch erhebliche Brandverletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Neben Feuerwehr, DRK und Polizei war auch ein Rettungshubschrauber des Ministeriums des Inneren im Einsatz. Zur Brandursache und schwere der Verletzungen der Frau konnten noch keine Angaben gemacht werden. (wwa) Fotos: R. Wachow/ FFW Flammersfeld