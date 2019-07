Veröffentlicht am 11. Juli 2019 von wwa

FRIESENHAGEN – Fahrzeug stürzt 15 Meter tiefe Böschung hinunter in Bachlauf – Am Mittwochnachmittag, 10. Juli 2019, gegen 14:55 Uhr, befuhr ein 22jähriger Autofahrer die K 84 in Richtung Wildenburg, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug durchbrach eine Schutzplanke, drehte sich und stürzte eine circa 15 Meter tiefe Böschung in einen Bachlauf hinunter, wo es schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Der Fahrer sowie drei weitere Insassen konnten sich alle selbst befreien. Sie erlitten nur leichte Verletzungen und wurden in umliegenden Krankenhäusern ambulant versorgt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Quelle: Polizei