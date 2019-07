Veröffentlicht am 10. Juli 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Das neue Königspaar der Altenkirchener Schützengesellschaft stellt seine Thronpaare vor – Seit Montag, 08.Juli ist Sven I. Sauer mit Königin Jessica Ecker der diesjährige Schützenkönig der Schützengesellschaft Altenkirchen. Sven und Jessica residieren in der Königsallee (ehemals „Im Hähnchen“) in Altenkirchen. In ihrer Amtszeit werden sie tatkräftig unterstützt von ihrem Adjutantenpaar Nicole und Michael Hain und den Thronpaaren: Jens und Jeniffer Berger, Torben und Simone Berger, Sebastian Cramer und Elena Ahlhäuser, Jörg und Karin Gerharz, Jens Gibhardt und Alexandra Schmidt, Gero Heinemann und Gabi Thelen, Simon und Susanne Hermes, Frank und Silvia Niederhausen, Björn Sauer und Liane Kummert, Gaby Sauer, Torsten Sauer und Martina Asbach-Sauer, Eberhard und Birgit Schreiner, Daniel Schwarz und Jessica Post, Michael und Conny Spitzer und Alexander und Simone Werning. Foto: R. Wachow