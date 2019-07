Veröffentlicht am 9. Juli 2019 von wwa

KESCHEID – Kescheider Ortsgemeinderat nahm seine Arbeit auf – Ortsbürgermeister Stefan Fey sowie die Beigeordneten Klaus Dahm und Doris Lichtenthäler stehen an der Spitze des Dorfes – Ortsbürgermeister Stefan Fey ist im Mai in Urwahl wieder in das Amt des Ortsbürgermeisters gewählt worden. In der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderates ernennt nun der bisherige Erste Beigeordnete Friedhelm Breitenbach den wiedergewählten Ortsbürgermeister durch Ausfertigung und Aushändigung der Ernennungsurkunde.

Zu Beginn der Sitzung verpflichtet Stefan Fey die neu gewählten Ratsmitglieder namens der Gemeinde durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten. Dem neuen Ortsgemeinderat gehören an: Klaus Dahm, Doris Lichtenthäler, Christoph Beyer, Thomas Frank, Jürgen Weißenfels und Heinz-Ulrich Schiffers.

Zum Ersten Beigeordneten wird Klaus Dahm vorgeschlagen. Die geheime Abstimmung mittels Stimmzettel erfolgt einstimmig. Damit ist Klaus Dahm zum Ersten Beigeordneten gewählt. Ortsbürgermeister Stefan Fey ernennt den Gewählten durch Ausfertigung und Aushändigung der Ernennungsurkunde. Anschließend vereidigt er ihn nach § 51 Landesbeamtengesetz und führte ihn in sein Amt ein.

Zum weiteren (2.) Beigeordneten werden Doris Lichtenthäler und Jürgen Weißenfels vorgeschlagen. Die geheime Abstimmung mittels Stimmzettel erfolgt mit drei Stimmen für Doris Lichtenthäler und drei Stimmen für Jürgen Weißenfels. Im zweiten Wahlgang mit den gleichen Bewerbern ergibt die geheime Abstimmung mittels Stimmzettel vier Stimmen für Doris Lichtenthäler und zwei Stimmen für Jürgen Weißenfels. Damit ist Doris Lichtenthäler zur weiteren (2.) Beigeordneten gewählt. Ortsbürgermeister Stefan Fey ernennt die Gewählte durch Ausfertigung und Aushändigung der Ernennungsurkunde. Die Wahlhandlungen wurden von Ralf Weingarten (stellvertretender Büroleiter bei der Verbandsgemeinde Flammersfeld) begleitet. Der frühere Erste Beigeordnete Friedhelm Breitenbach soll zu einem späteren Zeitpunkt offiziell verabschiedet werden. Fotos: OG Kescheid

Foto: Klaus Dahm, Stefan Fey und Doris Lichtenthäler (v.l.)