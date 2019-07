Veröffentlicht am 9. Juli 2019 von wwa

OBERSTEINEBACH – Johannes Gehlen und Aloysius Weißenfels leiten als Beigeordnete vorerst die Gemeinde Obersteinebach – aus der konstituierenden Ratssitzung Obersteinebach – Johannes Gehlen (Erster Beigeordneter) und Aloysius Weißenfels (weiterer Beigeordneter) leiten vorerst die Gemeinde Obersteinebach. Der bisherige Amtsinhaber Gisbert Groß trat kurz nach der Kommunalwahl von seinem Amt zurück, ebenso die Beigeordneten Werner Deisel und Hans-Werner Groß sowie ein weiteres Ratsmitglied. Darüber hinaus hatten im Anschluss der Wahl drei weitere Personen, die in den neuen Rat gewählt worden waren, auf ihr Mandat verzichtet, ebenso einige Nachrücker. Gisbert Groß, der mit einer Unterbrechung 30 Jahre lang die Geschicke der Gemeinde gelenkt hatte, hatte bei der Kommunalwahl am 26. Mai 58,5 Prozent der Stimmen als Bürgermeisterkandidat in der Urwahl erhalten.

Enttäuscht über das Wahlergebnis hatte sich Gisbert Groß entschieden, das Amt des Ortsbürgermeisters nicht anzutreten. Rückblickend auf das, was er mit seinen Mitstreitern in der Vergangenheit für Obersteinebach geleistet hat, dankte er allen Wegbegleitern.

Johannes Gehlen war früher bereits 15 Jahre lang Ortsbürgermeister von Obersteinebach. Dass er nun erneut für den Rat kandidierte, machte er an einem Beschluss des Gemeinderates im Januar dieses Jahres fest. Laut diesem Beschluss hatte der Gemeinderat die Verwaltung in Flammersfeld beauftragt zu prüfen, ob ein Waldgebiet oberhalb von Obersteinebach in Richtung Autobahn als Gewerbegebiet geeignet sei. Im Rahmen ihrer Gewerbegebietsentwicklung hatte die Verbandsgemeindeverwaltung bei allen Gemeinden nach potenziellen Flächen gefragt.

Eine Kandidatur als Ortsbürgermeister kommt für Johannes Gehlen, der auch 40 Jahre lang Mitglied des Verbandsgemeinderates war, allerdings nicht infrage. „Es sind so viele junge Leute im Rat, denen ich mit meiner Erfahrung alle erdenkliche Unterstützung geben kann“, sagte Gehlen. In seiner Funktion als Erster Beigeordneter der Gemeinde Obersteinebach dankte er Gisbert Groß, den Beigeordneten und den ehemaligen Ratsmitgliedern für ihre Tätigkeit.

Bis Montag, 15. Juli, können bei der Verbandsgemeindeverwaltung Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsbürgermeisters eingereicht werden. Gibt es einen oder mehrere Kandidaten, sind die Bürger am 1. September aufgerufen, erneut den Weg zur Wahlurne anzutreten. Findet sich kein Bewerber, wird der Ortsbürgermeister vom Gemeinderat gewählt.

Eröffnet wurde die konstituierende Sitzung im Gemeindehaus durch Johannes Gehlen. Die Verpflichtung folgender Ratsmitglieder erfolgte durch den von der Kommunalaufsicht Beauftragten Rolf Schmidt-Markoski (Verbandsgemeinde-Beigeordneter). Aloysius Weißenfels, Johannes Gehlen, Oliver Rüßel, Dirk Siebenmorgen, Laura Mellinghoff und Julia Rüßel.

Wahl der Beigeordneten: Zum Ersten Beigeordneten wurden Johannes Gehlen und Aloysius Weißenfels vorgeschlagen. Die geheime Abstimmung mittels Stimmzettel erfolgte mit vier Stimmen für Johannes Gehlen und zwei Stimmen für Aloysius Weißenfels. Damit war Johannes Gehlen zum Ersten Beigeordneten gewählt. Zum weiteren (2.) Beigeordneten wurde Aloysius Weißenfels vorgeschlagen. Seine Wahl erfolgte einstimmig. Die Wahlhandlungen wurden von Ralf Weingarten (stellvertretender Büroleiter bei der Verbandsgemeindeverwaltung Flammersfeld) fachlich begleitet.

Verbandsgemeinde-Beigeordneter Rolf Schmidt-Markoski gratulierte den gewählten Beigeordneten und den Ratsmitgliedern und sagte ihnen die Unterstützung der Verwaltung zu. Foto: OG Obersteinebach

Foto: Johannes Gehlen (Erster Beigeordneter) und Aloysius Weißenfels (weiterer Beigeordneter) leiten nun die Ortsgemeinde Obersteinebach, vorerst bis 1. September 2019.