Veröffentlicht am 9. Juli 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Schützengesellschaft Altenkirchen ehrt verdiente und langjährige Mitglieder – Im Rahmen des Schützenfestmontag nach dem Trophäenschiessen und vor dem Königsschießen eine Reihe von Mitgliedern, die seit vielen Jahren der Schützengesellschaft die Treue halten. Dafür wurden sie mit entsprechenden Urkunden und Ehrennadeln sowohl von der Schützengesellschaft als vom DSB und RSB geehrt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Andreas Käsgen, Jens Kugelmeier, Dirk Herchet, Helmut Merkelbach, Wolfgang Seidler, Maurice Wiesmaier, Stefan Marenbach, Kenny Tobias Vohl und Thorsten Henschel. Für 40 Jahre: Winfried Becker, Hans Gerhard Helzer, Helmut Marenbach, Reiner Stumpf und Brunhilde Röttgen. Für 50 Jahre: Heinz Birkenbeul und Hans Totz. Vor 25 Jahren wurde Henning Herchet Schützenkönig der SG Altenkirchen. Die Sebastianus Nadel des DSB erhielt für 30 Jahre aktive Teilnahme am Sportschießen Björn Sauer. Die Ehrennadel in Bronze und Silber des Rheinischen Schützenbundes erhielten: Markus Trepper (Bronze), Thorsten Henschel und Volker John (Silber). (wwa) Fotos: R. Wachow – Weitere Fotos finden sich in der Fotogalerie