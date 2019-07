FLAMMERSFELD – Manfred Berger Ortsbürgermeister in Flammersfeld

Veröffentlicht am 8. Juli 2019 von wwa

LAMMERSFELD – Ortsbürgermeister Manfred Berger steht nunmehr mit den Beigeordneten Hartmut Kiry, Kai Baumann und Uwe Jungbluth an der Spitze der Gemeinde Flammersfeld – Manfred Berger ist neuer Ortsbürgermeister der Gemeinde Flammersfeld. In der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderates im Bürgerhaus ernannte Amtsvorgängerin Hella Becker, die 20 Jahre an der Spitze der Gemeinde stand, Manfred Berger zum neuen Ortsbürgermeister. Bei den Kommunalwahlen im Mai konnte er sich mit 315 Stimmen durchsetzen. Auf Mitbewerberin Nadja Heinen entfielen 214 Stimmen. Unterstützt wird der neue Ortsbürgermeister von dem Ersten Beigeordneter Hartmut Kiry sowie durch die weiteren Beigeordneten Kai Baumann und Uwe Jungbluth. Alle wurden einstimmig gewählt.

Langjährige Ratsmitglieder geehrt

Zu Beginn der Sitzung ehrte die scheidende Ortsbürgermeisterin Hella Becker die Ratsmitglieder Paul Seifen für eine 36jährige Tätigkeit als Ratsmitglied und Beigeordneter, Manfred Berger für eine 35jährige Tätigkeit als Ratsmitglied und Beigeordneter, Hartmut Kiry für eine 25jährige Tätigkeit als Ratsmitglied und Beigeordneter sowie Jürgen Steinborn für eine 20jährige Tätigkeit als Ratsmitglied. Sie überreichte ihnen die Ehrenurkunde des Gemeinde- und Städtebundes. Ortsbürgermeisterin Hella Becker dankte den geehrten Ratsmitgliedern für ihre ehrenamtliche Tätigkeit zum Wohle der Ortsgemeinde. In ihrer Laudatio gab Hella Becker einen Rückblick auf die in den letzten Jahrzehnten geleistete Arbeit des Ortsgemeinderates. Dem neuen Ortsgemeinderat wünschte Hella Becker bei der konstruktiven Zusammenarbeit zum Wohle der Ortsgemeinde eine glückliche Hand.

Ratsmitglieder verpflichtet

Als ihre letzte Amtshandlung verpflichtete Hella Becker folgende Mitglieder für den neuen Ortsgemeinderat: Kai Baumann, Ingrid Baumann, Veronika Müller, Herbert Klein, Erika Alsbach, Constance Krämer, Sebastian Grimpe, Hartmut Kiry, Heike Kuchhäuser, Uwe Jungbluth, Dirk Müller, Hans-Gerd Dewitz, Ralf Lachmuth und Volker Born. Nicht anwesend waren die neuen Ratsmitglieder Thorsten Holzapfel und Jürgen Steinborn. Sie werden in der nächsten Ratssitzung verpflichtet.

Manfred Berger dankte

Manfred Berger bedankte sich bei den wiedergewählten und neu gewählten Ratsmitgliedern sowie bei der früheren Ortsbürgermeisterin Hella Becker. In seiner Laudatio hob Manfred Berger hervor, dass in den letzten Legislaturperioden eine harmonische Zusammenarbeit im Ortsgemeinderat vorherrschte, da auch bei kontroversen Diskussionen immer den Konsens gesucht wurde. Weiterhin gab er einen kurzen Ausblick auf die künftig anstehenden Aufgaben.

Ausgeschiedene Ratsmitglieder und Ortsbürgermeisterin verabschiedet

Schließlich verabschiedete Ortsbürgermeister Manfred Berger die ausgeschiedenen Ratsmitglieder Reiner Stein, Jürgen Heermann, Martina Ramseger und Paul Seifen sowie seine Amtsvorgängerin Hella Becker. In seiner Laudatio sprach Manfred Berger den ausgeschiedenen Ratsmitgliedern sowie seiner Amtsvorgängerin Hella Becker im Namen der Ortsgemeinde Flammersfeld Dank und Anerkennung aus und überreicht ein Präsent der Ortsgemeinde.

Der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Flammersfeld, Rolf Schmidt-Markoski, sprach der früheren Ortsbürgermeisterin den Dank und die Anerkennung der Verbandsgemeinde Flammersfeld aus. In seiner Laudatio würdigte er die der Allgemeinheit geleisteten Dienste. Dem neuen Ortsbürgermeister Manfred Berger wünschte Rolf Schmidt-Markoski viel Glück und Erfolg für die Bewältigung der neuen Aufgaben als Ortsbürgermeister der rund 1.400 Einwohner zählenden Gemeinde. „Möge es Dir gelingen als ‚Motor‘ der Gemeinde nicht nur den Rat, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger zum Engagement zu motivieren“, so der Verbandsgemeinde-Beigeordnete. Fotos: R. Wachow

Foto: Zum Erinnerungsfoto stellten sich die ehemalige Ortsbürgermeisterin Hella Becker, gemeinsam mit Manfred Berger und den Beigeordneten auf.

Foto: Der neue Flammersfelder Ortsgemeinderat mit Manfred Berger an der Spitze. Nicht auf dem Foto zu sehen sind die Ratsmitglieder Thorsten Holzapfel und Jürgen Steinborn.