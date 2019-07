Veröffentlicht am 8. Juli 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Sven Sauer wird neuer Schützenkönig der Schützengesellschaft Altenkirchen – Die Würfel sind gefallen: „Sven Sauer heißt die neue Schützenmajestät“. Nach fast genau drei Stunden, am Montagnachmittag, 08. Juli 2019, um 17:14 Uhr, brachte Sven Sauer den endscheidenden Treffer am Rumpf des hölzernen Aars an. Voller Spannung hatten die umstehen Schützen und Festgäste die letzten Schüsse und Treffer der drei Königsanwärter Sauer, Schreiner und Hering verfolgt und bei jedem Treffer, der das Holz zum Wackeln brachte, schon laut gejubelt. Als Sven Sauer dem Treiben ein Ende setzte fand der Jubel kein Ende und alles stürmte auf den glücklichen Schützen zu, um ihm zu gratulieren und zu herzen. Das Eichenlaub wurde ihm an den Schützenhut geheftet und der Gerstensaft auf sein Wohl getrunken. Weiterer Bericht folgt. (wwa) Foto: R. Wachow