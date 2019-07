ALTENKIRCHEN – Sauer, Schreiner und Hering sind in Altenkirchen Königsanwärter

Veröffentlicht am 8. Juli 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Drei Anwärter auf die Königswürde bei der Schützengesellschaft Altenkirchen – Die frühen Mittagsstunden bis 14:00 Uhr waren am Montag, 08. Juli 2019, die Zeit für das Schießen auf die Trophäen des königlichen Aars der Schützengesellschaft Altenkirchen. Punkt 14:00 Uhr war es damit vorbei, was noch nicht abgeschossen war blieb am Vogel. Es folgte das Zeremoniell der Ehrungen für langjährige und verdiente Mitglieder. Folgend ergriff Schützenhauptmann Jesko Wentzin das Wort und hieß die Königsanwärter sich zu melden und vorzutreten. Es meldeten sich Sven Sauer, Eberhard Schreiner und Stefan Hering. Nach der Vergatterung wünschten ihnen Wentzin und Schützenmeister Christoph Röttgen viel Glück und Erfolg. Die Losnummer der Reihenfolge wurden gezogen, der Hut zurechtgerückt und das große Schießen begann. Die Menschen im gut besuchten Festzelt ließen es sich derweil bei guter Unterhaltungsmusik und erfrischenden Getränken gut gehen und warteten voller Spannung auf das Ergebnis. (wwa) Fotos: R. Wachow