Veröffentlicht am 7. Juli 2019 von wwa

HERMESKEIL – Es wird geklaut was sich nicht wehren kann – Hundewelpen gestohlen – Am Samstag, den 06. Juli 2019 zwischen 00:30 und 06:30 Uhr, betraten bislang unbekannte Täter den Garten eines Anwohners der Nagelstraße in Hermeskeil und entwendeten insgesamt zehn Hundewelpen, die in einem geeigneten Gehege gehalten wurden. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei kann angenommen werden, dass der oder die Täter am Tattag mit einem Lieferwagen unterwegs waren und die Örtlichkeit zuvor ausbaldowert haben. Die Polizei sucht nach Zeugen. Quelle: Polizei