Veröffentlicht am 7. Juli 2019 von wwa

BRACHBACH – Schlange auf der Terrasse – In den Sonntagmittagsstunden, des 07. Juli 2019, meldete sich auf der hiesigen Dienststelle ein 59jähriger Mann aus der Gemeinde Brachbach und teilte mit, dass er soeben eine circa ein Meter lange Schlange auf seiner Terrasse gesichtet habe. Der Mann konnte die Schlangenart nicht einordnen und hatte Bedenken, dass es sich um ein giftiges Tier handeln könnte. Ein Schlangenexperte konnte schließlich das Kriechtier als ungefährliche, unter Naturschutz stehende „Ringelnatter“ einordnen. Im naturnahen Garten mit entsprechenden Rückzugsmöglichkeiten und einem kleinen Teich findet sich die Ringelnatter oft ein. Die Natter wurde schließlich in artgerechter Umgebung in die Natur entlassen. Quelle: Polizei