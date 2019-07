Veröffentlicht am 8. Juli 2019 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Vogelschießen auf der Birkener Höhe – Ein Jahr nach dem grandiosen Jubiläum ist es am Samstag, den 20. Juli, wieder soweit; auf dem Terminkalender der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft in Birken-Honigsessen steht das traditionell begehrte Vogelschießen ganz oben. Besonders hervorzuheben in diesem Jahr ist, das nach der fünfjährigen Amtszeit von Jungschützenkaiser Jörg Kötting, auch wieder ein neuer Jugendkaiser ermittelt wird. Auf Grund dieses würdigen Umstandes, findet als zusätzlicher Termin, Samstag, der 27. Juli 2019, ein separates Kaiserschießen statt. Weitere Informationen seitens der Jugendabteilung werden noch in Kürze folgen.

Die hölzernen Vögel von Schützenbruder Burkhardt Wagner, in liebvoller Handarbeit gefertigt, sind bereit und warten auf den Abschuss durch die potenziellen Kandidaten. Das Vogelschießen selber beginnt am Nachmittag um 17.30 Uhr mit dem Antreten auf dem Schulhof der Grundschule. Von dort marschieren die Schützen unter den Klängen der Bergkapelle „Vereinigung“ Birken-Honigsessen zum Schießstand „Auf dem Uhlenberg“. Dort werden dann die neuen Majestäten in den Altersbereichen Bambini, Schüler, Jugend und Senioren ermittelt. Der noch amtierenden Majestät Königin Karin Hake, sowie den Vertretern von Kirche und Politik, sind die Eröffnungsschüsse vorbehalten.

Wie in den letzten Jahren erhofft sich die Bruderschaft wieder eine große Teilnahme an Bewerberinnen und Bewerbern, die sich in einem fairen und spannendem Wettkampf um die Königswürde durchsetzen und den Aar zu Fall bringen. Am Ende des Wettkampfes steht dann der neue König fest, welcher dann im Rahmen des 51. Schützen- und Kirchweihfestes gekrönt wird!

Als Königsprämie wurden durch das Offizierscorps auch in diesem Jahr 600 Euro ausgelobt und für jedes Hofpaar werden 50 Euro als Prämie veranschlagt. Es ist ein abwechslungsreiches Programm rund um das Vogelschießen auf die Beine gestellt – für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt und für gute Stimmung gibt es die passende Musik. So ist, wie in den vergangenen Jahren, wieder das Stimmungsvolle Unterhaltungskonzert der Bergkapelle Birken-Honigsessen und die Gruppe Supreme für den Abend engagiert. Sie werden die Veranstaltung wie gewohnt mit Ihren musikalischen Darbietungen besonders begleiten.