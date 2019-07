Veröffentlicht am 7. Juli 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Rock im Festzelt“ – Der perfekte Einstieg in das Altenkirchener Schützenfest – Michael Müller, „der freundliche Bierlieferant“ ist für die Schützengesellschaft Altenkirchen ein fester Garant für ein volles Festzelt, eine erfolgreiche Veranstaltung. Ein weiteres Mal hatte Müller die Band „Völkerball“, ein Westerwälder Produkt, engagiert. Als Vorband stand die Coverband AB/CD wieder im Programm. Die gängige Musik von AC/DC und Ramstein, interpretiert von diesen beiden hervorragenden Gruppen AB/CD und Völkerball, begeisterte das Publikum bis spät in die Nacht. Zu den Besonderheiten bei Völkerball zählt auch die bombastische Feuershow. Völkerball ließ es sich nicht nehmen „Mülli“ zum Abschluss des Zeltkonzertes zu sich auf die Bühne zu holen. (wwa) Fotos: Moiner – Weitere Fotos finden sich in der Fotogalerie