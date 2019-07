Veröffentlicht am 7. Juli 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Schützen eröffneten am Samstagnachmittag viertägiges Schützenfest – In der Mittagszeit waren bei den Altenkirchener Schützen traditionell die beiden Platzkonzerte der Seniorenheime, den DRK Seniorenzentrum am Krankenhaus und den Theodor Fliedner Haus. Kurz vor 14:00 Uhr hieß es am Schützenhaus Antreten der Schützen. Gemeinsam ging es zum Ehrenmal auf dem Dorn wo es eine ökumenische Andacht gab und man den Gefallenen der Gewaltherrschaften gedachte. Musikalisch begleitet wurde das Gedenken von MGV Eichelhardt. Mit der musikalischen Begleitung durch das Blasorchester Mehrbachtal und der Stadtkapelle Betzdorf zogen die Schützen in die Stadt ein. Ihr erster Besuch galt dem Rathaus wo sie bereits von Verbandsbürgermeister Fred Jüngerich und Stadtbürgermeister Matthias Gibhard erwartet wurden. Nach einigen Musikstücken, dem Austausch von Erinnerungskrügen zogen die Schützen zum wenige hundert Meter weiter gelegenen Kreishaus wo sie von Landrat Michael Lieber empfangen wurden. Abgerundet wurden die Ständchen beim amtierenden Schützenkönig Gero Heinemann und Schützenmeister Christoph Röttgen. Ein neues Gesicht bekam am Abend der traditionelle Zapfenstreich. Die Örtlichkeit, der Marktplatz, blieb die gleiche. Die musikalischen Beiträge lieferte erstmals das Blasorchester Mehrbachtal. Blasorchester und die Stadtkapelle Betzdorf geleiteten anschließend die Altenkirchener Schützen ins gut besuchte Festzelt. Dort spielte die Band „Roller Coaster“ zum Tanz auf. (wwa) Fotos: R. Wachow – Weitere Fotos finden sich in der Fotogalerie