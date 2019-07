Veröffentlicht am 7. Juli 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN-FREUDENBERG – Landfrauen hatten viel Spaß in Freudenberg – Die Landfrauen frischer Wind im Bezirk Altenkirchen hatten zu einer Fahrt zur Freilichtbühne in Freudenberg eingeladen. Bei wunderbarem Wetter und nach einer Stärkung im Altstadt Hotel in Freudenberg ging es ins Theater.

Auf dem Spielplan stand das Stück „Ein toller Einfall“. Die Komödie basiert auf einem Film aus dem Jahr 1932 mit Theo Lingen und Willy Fritsch. Es wurde eigens für die Freilichtbühne umgeschrieben. Mit viel Witz und Tempo wurden die Zuschauer durch die Handlung geführt, aufgelockert durch optische und musikalische Höhepunkte.

Von den 40 Laiendarstellern gefiel den Landfrauen besonders der stumme Diener Uli, der seine Rolle sehr überzeugend spielte und die Damen mehrfach zum Lachen brachte. Ein besonderer Dank galt Alma Lindlein und Heike Fuchs, die diesen unterhaltsamen Abend organisiert hatten.