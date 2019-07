Veröffentlicht am 6. Juli 2019 von wwa

OBERLAHR – Heckenbrand schnell gelöscht – Am Samstagvormittag, 06. Juli 2019, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand auf dem Campingplatz Lahrer Herrlichkeit in Bruch bei Oberlahr. Zunächst ging bei der Rettungsleitstelle gegen 10.30 Uhr der Notruf wegen einem Wohnwagenbrand ein. Die Meldung bestätigte sich bei Eintreffen der Rettungskräfte nicht. Es brannte eine Thujahecke auf dem Gelände zwischen zwei Wohnwagen. Anwohner hatten das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr Oberlahr mit einem Gartenschlauch in Schach gehalten. Die Wehrleute löschten den Brand und kontrollierten die Hecke auf weitere Glutnester. Der Einsatz war nach rund 30 Minuten beendet. Vor Ort waren 20 Kräfte der Einheit Oberlahr sowie eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Straßenhaus. (ffw ob)