Veröffentlicht am 6. Juli 2019 von wwa

OBERLAHR. Schwerer Verkehrsunfall in Oberlahr auf der L 269 – Zu einem schweren Auffahrunfall in Oberlahr kam es am Samstagnachmittag, 06. Juli 2019 gegen 13.30 Uhr, in der Bahnhofstraße. Ein 85jähriger Autofahrer befuhr mit seiner Mercedes A-Klasse die L 269 innerorts und übersah vermutlich einen halbseitig parkenden Kleinlastwagen. Der Aufprall war so heftig, dass die komplette Beifahrerseite des Fahrzeuges demoliert und die Windschutzscheibe zerrissen wurde. Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt. Zur Absicherung der Unfallstelle und zum Binden von auslaufenden Betriebsstoffen war der Löschzug Oberlahr mit zehn Kräften im Einsatz. Die Polizei Straßenhaus führte die Unfallaufnahme durch. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. (ffw ob) Fotos: Feuerwehr Oberlahr