5. Juli 2019

ALTENKIRCHEN – SPORTING Taekwondo ist wieder beste Mannschaft in Hessen – Mit 22 Medaillen, davon die Hälfte goldene, reist das Team um Eugen Kiefer vom internationalen Hessencup ab. Fast eine kleine Tradition ist es für SPORTING Taekwondo bereits, bei Turnieren in Hessen als beste Mannschaft hervorzugehen. Nach dem kürzlichen ersten Platz bei den Saarland Open greift die Mannschaft wieder nach der Erstplatzierung. Ein an Erfahrung durchwachsenes Team von Anfängern bis hin zu Fortgeschrittenen etablierte sich und verbuchte im Einzelnen folgende Medaillen:

1.Platz: Kai Morozov, Aaron Eucker, Justin Grützmacher, Fabian Heinz, Gleb Keil, Fabian Kruppa, Max Morozov, Aurelia Natalin Budak, Jill-Marie Beck, Emily Kunz und Kerstin Klinkau. 2. Platz: Leni Schwab, Timea Rojko und Alexander Buller. 3. Platz: Maximilian Kaleta, Maxim Buller, Moritz Pauli, Jonas Yagop, Maik Schulz, Jan Stepanov, Sabrina Poetzsch und Maxim Becker. Für den Nachwuchs folgt noch der Rheinland-Pfalz Cup, für die Leistungssportler vereinzelt die Luxemburg Open sowie Testturniere, bevor es in die verdiente Sommerpause geht. Informationen zum Verein erhält man unter 0160 9450 4797 oder auf www.sporting-taekwondo.de