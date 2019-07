Veröffentlicht am 22. Juli 2019 von wwa

MEHREN – Feuerwehrfest der Freiwilligen Feuerwehr Mehren – Am Sonntag, 28. Juli 2019 veranstalten die Feuerwehr Mehren und sowie der Förderverein der Feuerwehr Mehren anlässlich des 85jährigen Bestehens des Löschzuges ein Feuerwehrfest. Los geht es am Sonntag, den 28. Juli, um 11:00 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in der Raiffeisenstraße 3. Den ganzen Tag stehen die Fahrzeuge zur Besichtigung zur Verfügung. Ebenfalls werden Kameraden, die private Oldtimer Feuerwehrfahrzeuge besitzen, diese vor Ort ausgestellt werden. Gegen Mittag werden die Kameraden vom Löschzug Berod erwartet die durch den Beroder Förderverein angeschaffte Drohne vorstellen werden.

Für die „kleinen Gäste“ steht eine Hüpfburg, eine Torwand, eine Buttonmaschine zur freien Verfügung bereit. Ebenfalls können die Kids sich in die Rolle eines aktiven Feuerwehrmannes versetzen und einen Atemschutzparkour durchlaufen, der von der Jugendfeuerwehr Mehren aufgebaut wird. Für das leibliche Wohl ist natürlich bestens gesorgt.