Veröffentlicht am 5. Juli 2019 von wwa

NEUWIED – Bus-Shuttle bringt Festgäste zurück in die Stadtteile – Damit die Besucher sicher und bequem nach Hause kommen können, gibt es auch in diesem Jahr wieder einen Buspendelverkehr. Jeden Abend werden Zusatzbusse vom Theaterplatz vor dem Schlosstheater aus in alle Stadtteile fahren. Auch Melsbach ist wieder Station der Route. Am Donnerstag fahren die Busse um 23 und 24 Uhr, Freitag und Samstag zusätzlich auch um 1 Uhr und am Sonntag um 21 und 22 Uhr. Als Fahrkarte dienen der aktuelle Deichstadtfest-Button oder das aktuelle Deichstadtfest-Armband. Die Busse fahren die Haltestellen in den Stadtteilen lediglich aus der Innenstadt kommend an, ein Zustieg in den Stadtteilen, um noch in die City zu kommen ist nicht möglich.