ALTENKIRCHEN – Verbandsgemeindeverwaltung begrüßt die neuen Anwärter

Veröffentlicht am 5. Juli 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Start ins Berufsleben – Verbandsgemeindeverwaltung begrüßt die neuen Anwärter – Am 1. Juli 2019 starteten Hannah Schuh aus Niederwambach und Lars Böhning aus Altenkirchen als Beamtenanwärter bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen ins Berufsleben und freuen sich auf eine dreijährige Studienzeit mit abwechslungsreichen und interessanten Lerninhalten.

Bürgermeister Fred Jüngerich begrüßte sie herzlich im Altenkirchener Rathaus und überreichte ihnen eine Ernennungsurkunde. „Der Beruf als Beamter/Beamtin in einer öffentlichen Verwaltung bedeutet moderne Dienstleistung für unsere Region und die Menschen, die hier leben,“ erklärte Fred Jüngerich. „Bürgerfreundlichkeit und Kreativität, Leistung und Service bestimmen die Arbeit in unserer Verwaltung. Um diesem Anspruch auch weiterhin gerecht zu bleiben, bilden wir stetig neue Nachwuchskräfte aus,“ so Jüngerich weiter.

Hannah Schuh startet im Personalbereich. Lars Böhning beginnt im Fachbereich 2 – Finanzen.

Foto: (v.l.): Bürgermeister Fred Jüngerich, Lars Böhning, Hannah Schuh und Büroleiterin Sonja Hackbeil