BONN – Bekanntgabe Geschwindigkeitskontrollen der Bonner Polizei – Bekanntgabe Geschwindigkeitskontrollen im Zeitraum 08. bis 12. Juli 2019 der Bonner Polizei –

Montag, 08. Juli 2019: in Rheinbach auf der Brahmsstraße, in Pützchen auf der Pützchens Chaussee, in Rösberg auf der Metternicher Straße und in Bonn auf der Sigmund-Freud-Straße;

Dienstag, 09. Juli 2019: in Lengsdorf auf dem Ippendorfer Weg, in Ludendorf auf der Rathausstraße, in Impekoven auf der B 56 und in Bonn auf der Adenauer Allee;

Mittwoch, 10. Juli 2019: in Bad Honnef auf der Menzenberger Straße, in Oberpleis auf der L 143, in Stieldorf auf der Dissenbachtalstraße und in Hersel auf der Elbestraße;

Donnerstag, 11. Juli 2019: in Meckenheim auf der Wormersdorfer Straße, in Beuel auf der Oberkasseler Straße, in Oberpleis auf der L 268 und in Bonn auf der August-Bebel-Allee;

Freitag, 12. Juli 2019: In Rösberg auf der Metternicher Straße, in Bad Honnef auf der Rhöndorfer Straße, in Rottbitze auf der Rottbitzer Straße und in Bad Godesberg auf der Deichmannsaue. Darüber hinaus können kurzfristige Kontrollen im gesamten Kreis- und Stadtgebiet stattfinden.