Veröffentlicht am 4. Juli 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – 17. Toskanische Nacht in Altenkirchen erhält sommerlichen Zuspruch – Es passte alles an diesem sommerlichen Abend in der Kreisstadt Altenkirchen. Die 17. Toskanische Nacht hielt beginnend vom sommerlichen Wetter über musikalische Unterhaltung bis hin zur Pizza, italienischem Eis und tausenden von Besuchern alles bereit. Langsam begann gegen 18:00 Uhr sich Leben auf den innerstädtischen Straßen zu regen. Die brütende Hitze des Tages kühlte sich im Schatten der Gebäude auf ein erträgliches Maß runter und lud die Besucher zum Bummel und Verweilen an den „toskanischen“ Ständen mit ihren kulinarischen Angeboten ein. Die Eisdielen konnten sich über Zuspruch nicht beklagen und den Kindern kamen auf dem Marktplatz die Wassersprudel zur Fußerfrischung gerade recht. Die gastronomischen Straßenterrassen erfreuten sich hoher Beliebtheit, boten unter Sonnenschirmen erholsame Pausen von der Bummeltour durch die Kreisstadt, vom Schlossplatz bis zur Bahnhofstraße. Musikalische Unterhaltung bot sich an verschiedenen Stellen der Innenstadt, auf dem Schlossplatz, Markplatz, Westerwaldbank und ganz spontan in der Wilhelmstrasse. Begeistert ging das Publikum beim Klang der südländischen Musik mit oder vertiefte sich in den hörbaren Genuss bei einem italienischen Kaffee. (wwa) Fotos: R. Wachow – Weitere Fotos finden sich in der Fotogalerie