Veröffentlicht am 3. Juli 2019 von wwa

NASSAU – Absturz eines Paragliders – Pilot unverletzt befreit – Mittwochnachmittag, 03. Juli gegen 17:50 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Montabaur der Absturz eines Paragliders am Berg Nassau gemeldet. Der Verantwortliche wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Nassau/Scheuern zwischen zwei Baumkronen in einer Höhe von circa acht Meter unverletzt befreit. Aus Sicherheitsgründen verbleibt der Fallschirm zunächst in der Baumkrone, eine Bergung erfolgt in den kommenden Tagen. Dahingehend wird gebeten, von weiteren Notrufmeldungen bei der Rettungsleitstelle Montabaur oder der Polizei Abstand zu nehmen. Quelle: Polizei