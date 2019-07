Veröffentlicht am 3. Juli 2019 von wwa

LEUZBACH – 36 Grad Wanderung der Schützenladies nach Obernau – Am Nachmittag gegen 17:00 Uhr, gefühlte 45 Grad im Schatten, tatsächlich aber nur 37,5 Grad. Der Unterschied war gar nicht zu spüren. Die ersten acht Frauen, darunter sogar eine Geburtstagslady, kamen am Schützenhaus des SV Leuzbach-Bergenhausen an. Bewaffnet mit Sonnenmilch, Zecken- und Mückenspray, diversen Kopfbedeckungen und jeder Menge Sprit, damit der lange Weg zum Ziel auch durchgehalten werden kann.

Die Frauen starteten bestens gelaunt und laut durcheinander schnatternd, weil jede von ihnen so viel zu erzählen hatte. Das ist natürlich schon irgendwie anstrengend und nach etwa 500 Metern erfolgte auch schon die erste Pause. Schatten! Also: Sekt raus, Vodkamixgetränke und Erdbeerlimes ebenfalls. Die beiden letzten selbstverständlich aus eigener Herstellung.

Gestärkt und motiviert durch den „Zuckerschock“ ging es weiter nach Bergenhausen, wo auch schon die nächsten fünf Frauen warteten. Das Wiedersehen wurde natürlich mit bereits den vorgenannten Getränken begossen, was fotografisch festgehalten wurde. Eine hatte das mit den Selfies so richtig gut drauf. Sie schaffte es ohne Handystab alle aufs Bild zu bringen.

Etwa eine Dreiviertelstunde später kam die Schar in Neitersen an, wo wiederum eine Stärkung und eine weitere Schützenlady wartete. Sie wurde kurzerhand mit Hut versehen, eingesammelt und auf die letzte Etappe nach Obernau mitgenommen.

Hier warten schon fünf weitere Frauen auf die gut gelaunte Mannschaft. Schnell flossen auch hier die Getränke in Form von Wasser, Hopfen und Malz. Trotz der Hitze hatten alle Hunger und die Gastronomie alles zu bieten, was der Schützenladys Herz begehrte. Viel wurde an diesem Abend geredet, geplant, gelacht und erzählt und die Zeit verging wie im Flug. Viel zu schnell heißt es: „Wenn wir noch zu Fuß zurück wollen, müssen wir langsam aufbrechen.“ Geplant war von einigen eigentlich mit dem Auto zurück zu fahren. Sie wären abgeholt worden! Spontane Aktionen jedoch sind meistens die schönsten und so rafften sich tatsächlich noch mal neun Frauen zum Wandern in Richtung Heimat auf. Natürlich nicht ohne Zwischenstopp bei einer der Schützenladies, die sie freudig und herzlich, obwohl schon mittlerweile dunkel, empfing. Auch hier noch mal ein Sektchen und ein bisschen Wasser. Die letzten paar Meter noch bis Leuzbach und eine wieder einmal gelungene Aktion fand ihr Ende. (bifl) Fotos: SV Leuzbach