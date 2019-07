Veröffentlicht am 2. Juli 2019 von wwa

A K T U E L L – WAHLROD – Personenwagen brennt auf Parkplatz – Am Dienstag, den 02. Juli 2019 kam es auf dem Parkplatz des Hehlinger Hofes in Wahlrod zu einem Vollbrand eines PKW. Das Feuer griff auf ein nahegelegenes Strohballenlager über, das ebenfalls in Brand geriet. Die Feuerwehr führt aktuell Löscharbeiten durch. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Quelle: Polizei