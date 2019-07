Veröffentlicht am 1. Juli 2019 von wwa

FLAMMERSFELD – Ferienspaß der Verbandsgemeinde Flammersfeld hat begonnen – Bei erträglichem Sommerwetter startete die Ferienspaß Aktion der Verbandsgemeinde Flammersfeld durch. Die ersten Kinder trafen sich bereits am Montagmorgen um 09:00 Uhr am Feuerwehrhaus in Flammersfeld. Eine Gruppe scharrte sich um die ehrenamtlichen Feuerwehrmänner die den Kids das Wirken der Feuerwehrkräfte, ihre Gerätschaften und die Einsatzmöglichkeiten erläuterten. Die Jungen und Mädchen hatten auch die Möglichkeit die Fahrzeuge zu bewundern und in ihnen Platz zu nehmen sowie auch die Hilfsmittel zu handhaben. Zwei Jungen und zwei Mädchen hatten sich auch am Feuerwehrhaus eingefunden, um im Fotokurs den Umgang mit dem Fotoapparat zu lernen und auf Motivsuche zu gehen sowie die technischen Möglichkeiten zu erproben. Schräg gegenüber vom Feuerwehrhaus trafen sich am vor- und Nachmittag zwei Gruppen zum Minigolfen. In Horhausen erlernten Kinder im Inlinerkurs auf dem Schulhof der Grundschule Horhausen neben dem flotten Fortbewegen auch die Wichtigkeit der Schutzkleidung, die Haltung zum Gleichgewicht und natürlich auch das Bremsen, Anhalten und Stürzen. Bei Mona in Niederölfen drehte sich alles um die Pferde. Zur Fortbewegung auf dem Rücken der Pferde gehört auch die Pflege der Vierbeiner. Dort gab es auch noch andere Vierbeiner zu erleben. Neben den Hütehunden waren auch noch die Schafe ein besonderes Erlebnis. (wwa) Fotos: Fotokurskinder Jan, Paul, Ida und Maja (je 4) / R. Wachow – Weitere Fotos finden sich in der Fotogalerie