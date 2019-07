Veröffentlicht am 1. Juli 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN/TARBES – Besuch einer Altenkirchener Delegation in der französischen Partnerstadt Tarbes – Auf Einladung von Gérard Trémège, Bürgermeister der Stadt Tarbes, Partnerstadt der Verbandsgemeinde Altenkirchen, anlässlich des Tarber Musikfestes besuchte eine Altenkirchener Delegation, bestehend sowohl aus Ratsmitgliedern als auch aus Rathausmitarbeitern, im Juni 2019 die Stadt am Fuße der Pyrenäen.

Neben einem offiziellen Empfang im Tarber Rathaus, zu dem auch eine Delegation aus Huesca (spanische Partnerstadt von Tarbes) zugegen war, erwartete die Gruppe eine Vielzahl von sportlichen und kulturellen Programmpunkten. Einer der Höhepunkte war sicherlich das Konzert „Der Messias“ von Georg Friedrich Händel, das in der vollbesetzten Kirche Saint-Jean in Tarbes durch den Chor „Tarbes Hautes-Pyrénées“ und dem Orchester „El Trovar“ aus Huesca dargeboten wurde. Nach einem Besuch der wunderschönen Stadt Toulouse trat die Delegation die Heimreise an.