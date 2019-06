Veröffentlicht am 30. Juni 2019 von wwa

DAADEN – Verkehrsunfallflucht am Nachmittag – flüchtiger Fahrer betrunken –Am Samstag, 29. Juni 2019 kam es gegen 16:40 Uhr auf dem Fontenay-Le-Fleury-Platz in Daaden zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Paketzustellfahrzeuges fuhr einen Poller um und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wurde das beschädigte Fahrzeug von Beamten der Polizeiinspektion Betzdorf in Emmerzhausen festgestellt, der 21jährige Fahrer ermittelt. Er Stand, so die Polizei, nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei