Veröffentlicht am 30. Juni 2019 von wwa

WEITEFELD – Regenablaufgitter-Gullydeckel ausgehoben, Leitpfosten herausgerissen und Anwohner beleidigt – In den frühen Samstagmorgenstunden, 29. Juni 2019, etwa zwischen 04:30 und 05:00 Uhr wurden in Weitefeld, im Bereich Bergstraße / „Im Schlosssteinchen“ eine Vielzahl von Regenablaufgittern/Gullydeckel ausgehoben. Ein Anwohner, der in diesem Zusammenhang eine Gruppe Jugendlicher ansprach, wurde von diesen Personen beleidigt. Weiter wurden auf der Strecke von Weitefeld nach Niederdreisbach nahezu sämtliche Leitpfosten vom Fahrbahnrand herausgerissen. Von der Polizei Betzdorf wurde Strafverfahren eingeleitet. Durch Ermittlungen konnten Täterhinweise erlangt werden. Quelle: Polizei