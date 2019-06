Veröffentlicht am 30. Juni 2019 von wwa

BRACHBACH – Regenablaufgitter-Gullydeckel ausgehoben und entwendet – In der Nacht auf Samstag, den 29. Juni 2019 wurde in Brachbach „Am Südhang“ ein Regenablaufgitter, im Volksmund besser bekannt als Gullydeckel, ausgehoben und entwendet.

Die Polizei Betzdorf hat ein Strafverfahren wegen Diebstahl und Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet und bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02741/926-0 oder per EMail an pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de.