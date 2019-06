Veröffentlicht am 29. Juni 2019 von wwa

FRIEDEWALD – Sprinter mit Anhänger fährt zehn Meter tiefe Böschung hinab – Fahrer vermutlich eingeschlafen – Am Samstagmorgen, 29. Juni 2019, gegen 03:10 Uhr befuhr ein Mercedes-Benz Transporter/Sprinter mit Anhänger den Alexanderring in Friedewald in Richtung Daaden. In einem kurvigen Gefällstück geriet das Gespann nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen hohen Bordstein und fuhr eine circa zehn Meter tiefe, steile, mit Sträuchern und Bäumen bewachsene Böschung hinab. Es entstand am Fahrzeug, am Teerbelag der Fahrbahn und des Gehweges, sowie am Bewuchs erheblicher Sachschaden. Die drei Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Unfallursächlich, so die Polizei, könnte ein Sekundenschlaf des 27jährigen Fahrers gewesen sein. Die Polizei Betzdorf hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei