Veröffentlicht am 29. Juni 2019 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfall in Herdorf – Am Freitagnachmittag, 28. Juni 2019, gegen 16:00 Uhr befuhr ein 80jähriger PKW-Fahrer mit seinem Mercedes den Wolfsweg in Herdorf. Für ein bevorstehendes Wendemanöver ließ er seinen PKW ein wenig zurückrollen. Hierbei übersah er jedoch das hinter ihm stehende Fahrzeug einer 59jährigen Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Quelle: Polizei