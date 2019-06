Veröffentlicht am 30. Juni 2019 von wwa

SCHÖNSTEIN – Schützenfest in Schönstein – Das Schönsteiner Schützenfest begann wie gewohnt mit mächtigen Böllerschüssen am späten Samstagnachmittag, 29. Juni 2010. Dann stand das traditionelle Konzert der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen in der sogenannten Schlossfreiheit auf dem Programm. Dazu spendierte die gastgebende St. Sebastianus Schützenbruderschaft Schönstein freundlicherweise ein Fässchen Gerstensaft, was sowohl bei den Musikern als auch Besuchern sehr gut ankam. Gegen 20:00 Uhr war es soweit. Schützenkönig Franz II. und seine charmante Gattin Bärbel samt schmuckem Hofstaat sowie Jungschützenkönig Nico Rodigast und Schülerprinz Silas Landwehr traten zum ersten Mal vor die Öffentlichkeit.

Präses Dechant Martin Kürten legte den Majestäten die Schützenketten als Zeichen der Würde um und bat um den Segen Gottes für die Bruderschaft und ein schönes Fest. Schützenmeister Mathias Groß ließ die Hauptpersonen drei Mal hochleben, die angetretenen Schützen stimmten lautstark ein und los ging es im Festzug Richtung Zelt. Später wohnte man noch dem bunten Höhenfeuerwehr bei. Am Sonntag, 30. Juni 2019 um 15:00 Uhr startet der große Festumzug einschließlich Marsch durch den Schlosshof und Parade in der Ortsmitte. Wegen der hohen Temperaturen schlägt man aber voraussichtlich einen anderen kürzeren Weg ein. Einzelheiten will die Bruderschaft rechtzeitig bekannt geben.