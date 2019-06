Veröffentlicht am 30. Juni 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Einsatzkräfte in technischer Unfallhilfe geschult – Insgesamt 18 Teilnehmer konnte die gemeinsame Ausbildergruppe der beiden Verbandsgemeindefeuerwehren Altenkirchen und Flammersfeld am Samstagmorgen am Feuerwehrhaus in Altenkirchen begrüßen. Die Idee war bereits im Herbst 2018 entstanden: die Standortausbilder für Technische Hilfeleistung aus beiden Verbandsgemeinden trafen sich seinerzeit und entwickelten ein gemeinsames Ausbildungskonzept mit diversen Themenschwerpunkten.

Die 13 Ausbilder aus den unterschiedlichen Feuerwehreinheiten sind nach Ablegung eines einwöchigen Multiplikatorenlehrgangs an der Landesfeuerwehrschule in Koblenz sowie eines mehrtägigen Seminars bei der Firma Weber-Rescue zum Thema Unfallrettung besonders geschult. Der Grundgedanke der Ausbildergruppe war die gemeinschaftliche Ausbildung der Wehrleute aus allen neun Feuerwehreinheiten im Bereich der technischen Hilfe voranzutreiben, da dieser Abschnitt in der Feuerwehrarbeit mittlerweile den Schwerpunkt ausmacht.

Die Ausbildung umfasste einen theoretischen Unterrichtsabend in der Woche, gefolgt von einem praktischen Ausbildungstag am Samstag. In mehreren Stationen wurden das Bewegen von schweren Lasten mittels Greifzug, das sichere Stabilisieren von Unfallfahrzeugen sowie die technische Patientenrettung nach Verkehrsunfällen behandelt. Sowohl Ausbilder, als auch Teilnehmer zeigten sich nach Abschluss der Schulungseinheit sehr zufrieden und wollen den Ausbildungstag für weitere Teilnehmer im Spätsommer auf jeden Fall wiederholen. Die Feuerwehren bedanken sich bei allen Autohändlern für die Bereitstellung der Unfallwagen. (anwo) Fotos: R. Wachow – Weitere Fotos finden sich in der Fotogalerie