Veröffentlicht am 29. Juni 2019 von wwa

HELMENZEN – Jahresversammlung der Karnevalsgesellschaft Altenkirchen – Die Mitglieder der Karnevalsgesellschaft Altenkirchen trafen sich zur Hauptversammlung im Westerwälder Hof in Helmenzen. Präsident Dirk Göbler begrüßte neben der amtierenden Tollität Prinz Christian I. (Bergk) 34 weitere Mitglieder. Nach der Schweigeminute zu Ehren und Gedenken der verstorbenen Vereinsmitglieder Joachim Kolb und Rolf Schneider folgte die Verlesung des Geschäftsberichts über die Aktivitäten der KG Altenkirchen durch die beiden Geschäftsführer Heiko Schüler und Christian Rutsch. Im Anschluss hatte Alexander Böhning, als Vertreter und Chefbetreuer der Tanzcorps, das Wort. Er gab in seinem Bericht einen Einblick über die Aktivitäten der verschiedenen Tanzcorps. Der zweite Kassierer Wolfgang Falkenhahn verlas den Kassenbericht für das Geschäftsjahr 2018 und erläuterte die finanzielle Lage der Gesellschaft.

Am 21. Juni erfolgte die Kassenprüfung durch Markus Naumann und Friedhelm Weller. Weller bescheinigte dem Kassierer eine einwandfrei geführte Kasse und stellte Antrag auf Entlastung des Vorstandes dem einstimmig entsprochen wurde. Sandro Marrazza wurde zum Versammlungsleiter gewählt und schlug Dirk Göbler zur Wiederwahl für das Amt des Präsidenten vor. Er wurde einstimmig gewählt und nahm die Wahl an. Weiterte Mitglieder wurden in den Vorstand gewählt: 2. Vorsitzender: Christian Bergk; 1. Geschäftsführer: Heiko Schüler; 2. Geschäftsführer: Christian Rutsch; 1. Kassierer: Sven Bromba; 2. Kassierer: Wolfgang Falkenhahn; Zugleiter: Karlheinz Fels; Technischer Beisitzer: Phillip Schürdt; Sitzungspräsident: Jörg Witt. Als Kassenprüfer für das Geschäftsjahr 2019 wurden Chantal Müller und Charlotte Radermacher bestellt.