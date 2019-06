Veröffentlicht am 29. Juni 2019 von wwa

ZIEGENHAIN – Elmar Chylka steht an der Spitze der Gemeinde Ziegenhain – Ute Müller nach 18jähriger Amtszeit verabschiedet – Nicht nur einen Wechsel in der kommunalen Führungsspitze der Ortsgemeinde Ziegenhain brachte die Kommunalwahl mit sich sondern auch einen Generationswechsel im Ortsgemeinderat des rund 160 Einwohner zählen schmucken Dorfes mit viel Grün. Viele neue, junge Gesichter prägen das Bild des neuen Ziegenhainer Ortsgemeinderates.

Zu Beginn der Sitzung verpflichtete die scheidende Ortsbürgermeisterin Ute Müller als neue Ratsmitglieder Nicolas Ahrend, Christopher Wiegel, Bianca Webler, Philipp Hergesell und Guido Nolden. Die Verpflichtung von Rafael Brückner erfolgte später durch den neuen Ortsbürgermeister.

Nach einer Amtszeit von 18 Jahren, in denen Ute Müller mit den jeweiligen Räten die Geschicke des Dorfes bestimmten, ernannte sie jetzt in der konstituierenden Sitzung im Bürgerhaus Elmar Chylka zu ihrem Nachfolger. Der 52jährige, der sich besonders für junge Familien im Dorf einsetzen möchte, hatte sich in der Urwahl gegen seinen Mitbewerber Detlef Noll mit 67 zu 42 Stimmen durchsetzen können. Ute Müller wünschte Elmar Chylka eine erfolgreiche Arbeit zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger des Dorfes.

Mit anerkennenden und dankenden Worten für ihr langjähriges kommunalpolitisches Engagement hatten zuvor Ratsmitglieder und der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Flammersfeld, Rolf Schmidt-Markoski, Ute Müller verabschiedet. „Ute Müller hat das Herz am rechten Fleck und sich im Rahmen der bescheidenen finanziellen Möglichkeiten für eine gute Lebensqualität in ihrem Dorf eingesetzt“, so Schmidt-Markoski in der Laudatio. Auch Elmar Chylka dankte Ute Müller und bat sie um ihre Unterstützung, die sie auch gerne zusicherte.

Gleich nach der Einführung in das Amt erklärte der neue Ortsbürgermeister, dass er sich aktiv einbringen werde und viele Bürger motivieren möchte, sich für ihre Gemeinde zu engagieren. Elmar Chylka sicherte den Bürgern und dem Rat Offenheit und Transparenz zu. Der Bau eines Kinderspielplatzes bzw. einer Mehrgenerationenfläche, die Sicherung der dörflichen Infrastruktur sowie Maßnahmen an den Ortseingängen und dem neuen Buswartehäuschen haben für den neuen Ortsbürgermeister Priorität. Verbandsgemeindebeigeordneter Schmidt-Markoski gratulierte zur Ernennung und bekräftigte, dass die Verwaltung immer ein offenes Ohr für die Belange ihrer Ortsgemeinden habe.

Ein weiterer Schwerpunkt der Ratssitzung waren die Wahlen der ehrenamtlich Beigeordneten, die von Büroleiter Eugen Schmidt (Verbandsgemeindeverwaltung) begleitet wurden. Einstimmig wurde Nicolas Ahrend zum Ersten Beigeordneten und Guido Nolden ebenfalls einstimmig zum weiteren Beigeordneten gewählt.

Ortsbürgermeister Chylka regte die Teilnahme an den Highland-Games Eichen an, über eine Website für die Ortsgemeinde wurde diskutiert, über Arbeiten am Bushäuschen und für sogenannte „Hundetoiletten“ machte sich Ratsmitglied Philipp Hergesell stark. Alle Hundebesitzer in der Gemeinde sollen zu einer gemeinsamen Besprechung eingeladen werden, um die Problematik der Hinterlassenschaften der Vierbeiner zu diskutieren. Fotos: Ortsgemeinde Ziegenhain